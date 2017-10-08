Египет обыграл Конго и вышел на Чемпионат Мира

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Египет обыграл Конго и вышел на Чемпионат Мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Египет на своем поле победил Конго и завоевал путевку на мундиаль.

Египет - Конго - 2:1 (0:0)
Голы: Салах, 63 - 1:0, Моуту, 88 - 1:1, Салах, 90+5 (с пенальти) - 2:1

Стоит отметить, что Египет вышел в финальную стадию мирового первенства впервые с 1990 года.

Не пропустите: Салах забил 14-й гол в последних 18 матчах за сборную Египта. | http://soccernews.ru

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