Египет перенес матчи национального чемпионата из-за Салаха

Египетская федерация футбола изменила время начала матчей национального первенства, сообщает Filgoal.com.

По сведениям издания, это сделано ради того, чтобы болельщики смогли увидеть возможное вручение награды лучшему игроку сезона в Премьер-лиге египетскому нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Церемония состоится 22 апреля и Салах является одним из фаворитов в борьбе за награду.

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