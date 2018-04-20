Египет перенес матчи национального чемпионата из-за Салаха

Теги мохамед салахливерпульегипет

Египет перенес матчи национального чемпионата из-за Салаха

Египетская федерация футбола изменила время начала матчей национального первенства, сообщает Filgoal.com.

По сведениям издания, это сделано ради того, чтобы болельщики смогли увидеть возможное вручение награды лучшему игроку сезона в Премьер-лиге египетскому нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Церемония состоится 22 апреля и Салах является одним из фаворитов в борьбе за награду.

Не пропустите: Салах намерен установить рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов