Египет с Салахом победил Судан на Кубке Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D. Египет с минимальным счетом победил Судан, Нигерия обыграла Гвинею-Бисау со счетом 2:0.

Нигерия, набрав девять очков, заняла первое место в группе. Египет с 6 очками финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф. Судан и Гвинея-Бисау, набрав по одному очку, заняли третье и четвертое места соответственно, и вылетели с турнира.

Египет – Судан - 1:0 (1:0)

Гол: Абдельмонем, 35 - 1:0

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Абдельмонем, Ашраф, Эль-Ненни, Эль-Саид (Зизо, 57), Эль-Сулайя (Фатхи, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Хамди, 85), Мармуш (Трезеге, 66).

Судан: Мустафа (Абу-Эшрейн, 46), Каршум, Хассан, Мохамедейн, Аль-Рашед (Аббас, 46), Рауф (Макки, 70), Маджуб, Хедр, Хуссейн (Хамед, 46), Эльфадни, Абдельрахман.

Гвинея-Бисау – Нигерия - 0:2 (0:0)

Голы: Умар, 56 - 0:1, Трост-Эконг, 75 - 0:2

Гвинея-Бисау: Гомис, Санганте, Мане, Бура, Канде, Кассама (Леонел Алвеш, 78), Камара (Алфа Семеду, 69), Энкада, Жорже Интима (Менди, 70), Балде (Мауру Родригеш, 88), Пикети (Амбри, 70).

Нигерия: Узохо, Эбуэхи (Нда, 76), Аджайи, Трост-Эконг, Коллинз, Ндиди, Ивоби, Нвакали (Оньека, 76), Ихеаначо (Оньекуру, 85), Умар (Олайинка, 57), Эджуке (Саймон, 57).

Не пропустите: Роналду определился с условием для ухода из "МЮ". | http://soccernews.ru