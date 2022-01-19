Египет с Салахом победил Судан на Кубке Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D. Египет с минимальным счетом победил Судан, Нигерия обыграла Гвинею-Бисау со счетом 2:0.
Нигерия, набрав девять очков, заняла первое место в группе. Египет с 6 очками финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф. Судан и Гвинея-Бисау, набрав по одному очку, заняли третье и четвертое места соответственно, и вылетели с турнира.
Египет – Судан - 1:0 (1:0)
Гол: Абдельмонем, 35 - 1:0
Египет: Эль-Шенави, Хегази, Абдельмонем, Ашраф, Эль-Ненни, Эль-Саид (Зизо, 57), Эль-Сулайя (Фатхи, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Хамди, 85), Мармуш (Трезеге, 66).
Судан: Мустафа (Абу-Эшрейн, 46), Каршум, Хассан, Мохамедейн, Аль-Рашед (Аббас, 46), Рауф (Макки, 70), Маджуб, Хедр, Хуссейн (Хамед, 46), Эльфадни, Абдельрахман.
Гвинея-Бисау – Нигерия - 0:2 (0:0)
Голы: Умар, 56 - 0:1, Трост-Эконг, 75 - 0:2
Гвинея-Бисау: Гомис, Санганте, Мане, Бура, Канде, Кассама (Леонел Алвеш, 78), Камара (Алфа Семеду, 69), Энкада, Жорже Интима (Менди, 70), Балде (Мауру Родригеш, 88), Пикети (Амбри, 70).
Нигерия: Узохо, Эбуэхи (Нда, 76), Аджайи, Трост-Эконг, Коллинз, Ндиди, Ивоби, Нвакали (Оньека, 76), Ихеаначо (Оньекуру, 85), Умар (Олайинка, 57), Эджуке (Саймон, 57).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1