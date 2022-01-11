Египет с Салахом проиграл Нигерии на Кубке Африки

Фото: инстаграм Келечи Ихеаначо/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D сборная Нигерии победила национальную команду Египта со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

Нигерия – Египет - 1:0 (1:0)

Гол: Ихеаначо, 30 - 1:0

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо (Аджайи, 79), Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Эджуке, 72), Саймон (Ивоби, 90), Ихеаначо (Нвакали, 80), Авонийи (Умар, 72).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Хамди (Sherif, 90), Эль-Фоту (Ашраф, 46), Эль-Ненни, Трезеге (Сайед, 58), Fathi, Тавфик (Abdel Monem, 12), Салах, Мохамед (Собхи, 58), Мармуш.

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