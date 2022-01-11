Египет с Салахом проиграл Нигерии на Кубке Африки

Теги нигерияегипет

Египет с Салахом проиграл Нигерии на Кубке Африки

Фото: инстаграм Келечи Ихеаначо/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D сборная Нигерии победила национальную команду Египта со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

Нигерия – Египет - 1:0 (1:0)
Гол: Ихеаначо, 30 - 1:0

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо (Аджайи, 79), Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Эджуке, 72), Саймон (Ивоби, 90), Ихеаначо (Нвакали, 80), Авонийи (Умар, 72).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Хамди (Sherif, 90), Эль-Фоту (Ашраф, 46), Эль-Ненни, Трезеге (Сайед, 58), Fathi, Тавфик (Abdel Monem, 12), Салах, Мохамед (Собхи, 58), Мармуш.

Не пропустите: Кроос высказался перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов