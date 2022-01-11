Египет с Салахом проиграл Нигерии на Кубке Африки
Фото: инстаграм Келечи Ихеаначо/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D сборная Нигерии победила национальную команду Египта со счетом 1:0.
Единственный гол на 30-й минуте забил Келечи Ихеаначо.
Нигерия – Египет - 1:0 (1:0)
Гол: Ихеаначо, 30 - 1:0
Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо (Аджайи, 79), Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Эджуке, 72), Саймон (Ивоби, 90), Ихеаначо (Нвакали, 80), Авонийи (Умар, 72).
Египет: Эль-Шенави, Хегази, Хамди (Sherif, 90), Эль-Фоту (Ашраф, 46), Эль-Ненни, Трезеге (Сайед, 58), Fathi, Тавфик (Abdel Monem, 12), Салах, Мохамед (Собхи, 58), Мармуш.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1