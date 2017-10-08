Египет стал 15-й страной, обеспечившей себе путевку на Чемпионат Мира-2018

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Египет стал 15-й страной, обеспечившей себе путевку на Чемпионат Мира-2018

Сборная Египта завоевала путевку в финальную стадию Чемпионата Мира-2018 благодаря победе над Конго (2:1).

Египтяне стали 15-й страной, которая обеспечила себе участие в мундиале.

Ранее участниками финальной стадии мирового первенства стали: Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Коста-Рика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Бельгия и Польша.

Не пропустите: Египет обыграл Конго и вышел на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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