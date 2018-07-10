Египет стал очередным претендентом на проведение Чемпионата Мира-2030

Египет собирается подать заявку на проведение Чемпионата Мира в 2030-м году.

"Мы планируем провести ЧМ в 2030 году", – заявил египетский министр Ашраф Субхи.

Ранее сообщалось, что провести ЧМ-2030 также намерены провести совместной заявкой Аргентина, Уругвай и Парагвай. Также интерес к проведения турнира проявляют Китай, Марокко и Австралия.

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