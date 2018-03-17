Египетская сила: Мохамед Салах уничтожает "Уотфорд"

В эти выходные программа 31-го тура английской Премьер-Лиги была представлена всего четырьмя матчами, остальные игры были перенесены из-за участия большинства команд в четвертьфинале Кубка Англии. "Ливерпуль", как и "Уотфорд" уже выбыли из старейшего соревнования мира, поэтому ничего не помешало им выяснить отношения в регулярном чемпионате страны. "Красные" решают задачу квалификации в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Несмотря на проигрыш от "Манчестер Юнайтед" неделю назад, мерсисайдский клуб сохранил свое место в топ-4.

"Уотфорд" выступает крайне нестабильно, поэтому и результат имеет посредственный. С одной стороны, "шершням" не грозит понижение в классе, а с другой – удержаться в середине турнирной таблице - это, пожалуй, сегодняшний максимум с недавних пор подопечных Хави Грасии. Что касается стартовых составов, то Юрген Клопп привычно использовал ротацию в средней линии: в этот раз с первых минут появились Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум вместо Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена. Также немецкий специалист усадил на скамейку проваливших предыдущий матч Ловрена и Александер-Арнольда, предоставив шанс Матипу и Гомезу соответственно. Главнокомандующий "желтой армии" с учетом всех кадровых потерь команды выставил прогнозируемую стартовую одиннадцатку с привычной расстановкой 3-4-3.

"Ливерпуль" быстро взялся за дело, а точнее Мохамед Салах. Лучший бомбардир "скаузеров" уже на четвертой минуте открыл счет. Египтянин очень легко и эффектно в стиле Месси разобрался с двумя защитниками, после чего отправил мяч точно "в домик" голкиперу гостей. Казалось, после быстрого гола хозяева уже не отпустят оппонента и тут же набросают полную торбу мячей, но нет – мерсисайдцы намеренно сбросили темп, пиная сферу в свое удовольствие.

К сожалению, не обошлось в первом тайме без кадровых потерь. На ровном месте травму получил Эмре Джан ввиду чего не смог продолжать поединок, а вместо него довелось выпускать Милнера. Под занавес первой 45-ти минутки подопечные Клоппа решили, что со скользким счетом уходить на перерыв не стоит, поэтому несколько прибавив, "красные" забили второй. Классный прострел Робертсона результативно замкнул все тот же Салах.

Во второй половине встречи "Ливерпулю" снова понадобилось всего четыре минуты, чтобы отличиться. В этот раз Салах ассистировал Фирмино, который красиво в прыжке подошвой переправил мяч в сетку ворот. Уже в следующей атаке "Уотфорд" имел возможность вернуться в игру, но после то ли подачи, то ли удара Перейры со штрафного мяч угодил в перекладину. "Красные" больше не позволяли создавать остроту сопернику, а сами не остановились на достигнутом. Никак не угомонился Салах, который на 77-й минуте забил свой третий гол, а еще через несколько минут египтянин окончательно добил "шершней", оформив покер.

Таким образом, благодаря блестящему выступлению Мохамеда Салаха "Ливерпуль" уничтожает "Уотфорд" и потесняет "Тоттенхэм" с третьей строчки в турнирной таблице.

"Ливерпуль" – "Уотфорд" – 5:0

Голы: Салах, 4 – 1:0, Салах, 43 – 2:0, Фирмино, 49 – 3:0, Салах, 77 – 4:0, Салах, 85 – 5:0

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан (Милнер, 27), Хендерсон, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 71), Салах, Мане, Фирмино (Ингз, 79)

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Бритос (Янмаат, 81), Фемениа, Дукуре, Капу, Холебас, Ришарлисон (Хьюз, 65), Перейра, Дини (Окака, 70)

Богдан Архипенко

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