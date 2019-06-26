Египетский хавбек отчислен из сборной за домогательства к женщинам

Федерация футбола Египта отчислила из команды команды полузащитника Амра Варду прямо по ходу Кубка Африки, сообщает пресс-служба национальной сборной.

По данным Mundo Deportivo, такое решение было принято в связи с домогательствами футболиста к женщинам. Выяснилось, что он требовал у девушек обнаженные фото, а им самим отправлял фотографию своего пениса.

Официальной версией отчисления Варды называются дисциплинарные причины.

25-летний Варда выступает за греческий ПАОК. За сборную Египта он провел 29 матчей и забил один гол.

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