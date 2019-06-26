Египетский хавбек отчислен из сборной за домогательства к женщинам
Федерация футбола Египта отчислила из команды команды полузащитника Амра Варду прямо по ходу Кубка Африки, сообщает пресс-служба национальной сборной.
По данным Mundo Deportivo, такое решение было принято в связи с домогательствами футболиста к женщинам. Выяснилось, что он требовал у девушек обнаженные фото, а им самим отправлял фотографию своего пениса.
Официальной версией отчисления Варды называются дисциплинарные причины.
25-летний Варда выступает за греческий ПАОК. За сборную Египта он провел 29 матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|1
|1
|3
|Мадагаскар
|1
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0