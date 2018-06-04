Египетский хавбек перейдет в клуб АПЛ

Египетский полузащитник "Сток Сити" Рамадан Собхи перейдет в "Хаддерсфилде", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже покинул расположение сборной Египта, чтобы пройдет медицинское обследование в новом клубе.

Напомним, что "Сток Сити" вылетел из Премьер-лиги.

В минувшем сезоне 21-летний Собхи провел за "Сток Сити" 28 матчей и забил 4 гола.

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