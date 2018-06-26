Египетский комментатор умер после матча своей команды с Саудовской Аравией

Ведущий египетского телеканала рассказал о деталях смерти комментатора матча Чемпионата Мира-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2) Абдрахима Мухаммеда Негмы.

По словам ведущего, комментатор испытывал бурные эмоции после поражения команды, следствием которых стал инсульт.

Скорая помощь прибыла на место быстро, но не смогла спасти мужчину.

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