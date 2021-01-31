"Египетский король". Салаха забил больше 20 голов в 4 сезонах подряд

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 2 гола в матче 21-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (3:1).

"Египетский король. Салах забил 20+ голов за "Ливерпуль" в четырех сезонах подряд ⚽", – написала пресс-служба "мерсисайдцев" в твиттере.

Египтянин стал пятым игроком из стран Африки, который смог забить 90 голов в чемпионате Англии. Для этого ему потребовался 141 матч.