Египетский телеведущий: "Египетский футбол построен вокруг Салаха"

Египетский телеведущий Виссам Брейди высказался в поддержку нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

По некоторым данным, форвард может уйти из сборной из-за конфликта с федерацией футбола.

"Мы должны сохранить то, что дает нашему футболу красоту. Она основана на Салахе. Все наше богатство, наши успехи – все связано с нашим лидером Салахом. Он в одиночку добился успеха", - сказал журналист.

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