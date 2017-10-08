Египетский вратарь может стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Египта обыграла Конго (2:1) и завоевала путевку на мундиаль.

Вратарь египтян Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным игроком в истории мировых первенств.

15 января 2018 года голкиперу исполнится 45 лет.

В данный момент рекордсменом является колумбийский вратарь Фарид Мондрагон, который принял участие в финальной стадии ЧМ-2014 в возрасте 43 лет.

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