Египетский юрист подал иск против Серхио Рамоса

Теги серхио рамосмохамед салахегипетреал мадридливерпуль

Египетский юрист подал иск против Серхио Рамоса

Египетский юрист Бассем Вахба подал иск против капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, юрист уверен, что защитник "сливочных" специально нанёс травму вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финале Лиги Чемпионов.

Вахба хочет отсудить у Рамоса миллиард евро за психологический вред египетскому народу.

Не пропустите: Салах будет восстанавливаться после травмы в Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов