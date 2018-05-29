Египетский юрист подал иск против Серхио Рамоса

Египетский юрист Бассем Вахба подал иск против капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, юрист уверен, что защитник "сливочных" специально нанёс травму вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финале Лиги Чемпионов.

Вахба хочет отсудить у Рамоса миллиард евро за психологический вред египетскому народу.

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