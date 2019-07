Его хотели подписать "Зенит" и "Спартак", но посчитали трансфер рискованным. А потом Эвертон стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2019

Месяц назад вся Бразилия была шокирована – за несколько дней до старта Копа Америка 2019 "селесао" потеряли свою главную звезду. Неймар получил травму голеностопа в товарищеском поединке с Катаром, из-за которой, как выяснилось впоследствии, не смог принять участие в домашнем для "пентакампеонов" турнире. Казалось, что амбиции бразильцев на чемпионский титул получили серьезный удар, однако в итоге все сложилось наилучшим образом (не для Неймара, конечно) – команда Тите стала сильнейшей на континенте, пропустив за 6 поединков лишь один гол, да и тот только в финале (и только, не устанем повторять, с неочевидного пенальти. И ладно Бразилия, Алиссона-то как жалко – такую серию прервал).

Одним из героев нации для Бразилии стал не слишком известный европейским болельщикам нападающий Эвертон Соарес, выступающий за "Гремио". 23-летний форвард с тремя голами и одним ассистом стал не только лучшим бомбардиром Копа Америка, но и набрал больше баллов(4) по системе гол + пас – довольно неожиданно, учитывая наличие на турнире Лионеля Месси, Эдинсона Кавани, Луиса Суареса, Габриэля Жезуса, Робрето Фирмино и других раскрученных бомбардиров. Еще большей эффектности феноменальному выступлению Эвертона придает тот факт, что до старта Копа Америка он сыграл за "селесао" всего 6 матчей (в каждом из которых выходил на замену), а дебютировал за национальную команду 8 сентября 2018-го в возрасте 22-х лет! Пока главная "примадонна" современной Бразилии всеми силами пытается покинуть ПСЖ и выйти сухим из воды в деле по обвинению в изнасиловании, Эвертон получил свой шанс в национальной сборной. Заменой Неймару в стартовом составе в начале Копа Америка стал вингер "Аякса" Давид Нерес, однако Тите на заключительные 10 минут поединка против Боливии выпустил нападающего "Гремио".

Несмотря на мизерное количество игрового времени, Эвертон успел забить дебютный гол за "селесао" – нападающий в стиле Неймара сместился с левого фланга в центр и эффектным ударом установил окончательный счет матча с Боливией. 3:0 – Бразилия уверенно начала домашний турнир. В матче 2-го тура против Венесуэлы Эвертон получил уже 19 минут игрового времени. Нападающий снова мог отличиться, теперь уже ассистом – на 86-й минуте бразилец в штрафной обыграл оппонента и выкатил мяч на Коутиньо, гол которого был отменен из-за сомнительного офсайда после использования VAR. В третьем туре против Перу Эвертон вышел в стартовом составе и стал одним из лучших игроков поежинка. В активе 23-летнего форварда эффектный забитый гол, ассист на Виллиана, а также успешный дриблинг, который раз за разом сбивал соперников с толку. Далее были не слишком удачные матчи против Парагвая в четвертьфинале и Аргентины в 1/2 финала. Против "альбиселесте" Эвертон сыграл только первый тайм, после чего был заменен. Казалось, сказка нападающего завершена, однако на финальный поединок Копа Америка против Перу форвард "Гремио" вышел в старте и был признан лучшим игроком матча. В первом тайме Эвертон открыл счет после паса Жезуса, а в конце поединка его невероятный рывок в штрафную завершился фолом перуанцев и реализованным пенальти Ришарлисона. 3:1 – Бразилия в девятый раз в своей истории выиграла Копа Америка!

Эвертон стал настоящим открытием турнира. 3 гола и 1 ассист за 341 сыгранную минуту, 5 из 6 ударов попали в створ ворот (83%) – невероятная эффективность форварда "Гремио"! Впрочем, этого практически наверняка бы не случилось, если бы не травма Неймара. "Не было бы счастья, но несчастье помогло", – именно этот девиз лучше всего подходит к игре Эвертона Соареса на Копа Америка. Новоиспеченная звезда Бразилии, который родилась 22 марта 1996 года, выступает за "Гремио" с 2012-го. Сначала Эвертон перебрался в клуб из Порту-Алегри на правах аренды с "Форталезы", а за год стал полноправным игроком "Гремио", за который выступает до сих пор. Дебютировал в бразильской Серии "А" 20 апреля 2014.

Everton Soares - Copa América 6 Games (373 mins) 3 Goals 1 Assist 85.8% Pass accuracy 6 Key passes 5/9 Shots on target 4/7 Tackles won 19/31 Dribbles complete The 23 year old Grêmio winger was integral in both of Brazil's wins over Peru. Very impressive, an exciting prospect. pic.twitter.com/JAI6jFhOIY

В 2016-м форвард помог "Гремио" выиграть Кубок Бразилии, который стал для Эвертона первым трофеем в карьере. Через год ставки повысились – "мушкетеры" завоевали Кубок Либертадорес и получил право выступать на Клубном чемпионате мира. Там Эвертон отличился голом в полуфинальном поединке против "Пачуки", а вот в проигранном "Реалу" финале бразилец вышел только на замену. Прошлый год стал для Эвертона лучшим в карьере – форвард забил 10 голов в чемпионате Бразилии, а "трехцветные" заняли 4 место. Выступления нападающего привлекли внимание наставника "селесао" Тите, который впервые вызвал Эвертона в сборную Бразилии и выпустил на замену в товарищеском матче против США (8 сентября 2018). Именно 2018-й можно назвать переломным моментом в карьере "Cebolinha" – так называют Эвертона за определенное сходство с героем местного мультсериала (аналог известного Чиполлино).

Ему уже 23, но он до сих пор не покидал пределы Бразилии – нетипичный случай, свидетельствует об определенной неуверенности тех же европейских клубов в перспективах Эвертона. В свое время от подписания бразильца отказались в России: в 2017 году - "Спартак", а год спустя уже "Зенит" не рискнул платить Гремио 20 млн евро. Также на форварда претендовали клубы из Манчестера, которые еще несколько месяцев назад готовы были заплатить около 30 млн евро. Впрочем, "бессмертные" отклонил эти предложения, и неудивительно, ведь еще год назад трансферная стоимость нападающего составляла смешные 7 млн ​​евро, а месяц назад – 20 млн. После триумфа на континентальном первенстве бразильцы могут заработать несколько десятков миллионов за одного из лучших игроков турнира, и не безосновательно. Скорость, роскошный дриблинг, мощный удар – у форварда есть все качества для того, чтобы закрепиться в Европе. Кстати, на днях появилась информация, что им всерьез заинтересовался "Милан".

Everton Soares: "Milan is a great club, among the best in Europe. I’m aware of it [rumours], they belong to the best international stage.”



Everton Soares to Milan? ⚫https://t.co/QsOn6HuLtc