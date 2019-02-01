Его обманули: Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в "Арсенал"

Теги интер миланлучано спаллеттиарсенал лондониван перишич

Его обманули: Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в "Арсенал"

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти назвал причины срыва трансфера полузащитника Ивана Перишича в лондонский "Арсенал".

"Игрок получил солидное предложение и поддался соблазну. Но потом стало понятно, что его обманули, в связи с чем Перишич пошёл на попятную. Теперь он возобновит тренировки, и как только его мысли полностью вернутся в "Интер", мы позволим ему играть" - цитирует Спаллетти Football Italia.

По информации СМИ, "Арсенал" хотел арендовать 29-летнего Перишича с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро.

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