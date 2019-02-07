Его вина: президент "Зенита" высказался о ситуации с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Его вина: президент "Зенита" высказался о ситуации с Кокориным

Президент "Зенита" Александр Дюков прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным, которому продлили срок пребывания по стражей до 8 апреля.

"Сожалею, что такое происходит с талантливым игроком Александром Кокориным. Во многом это его вина. Что касается решения суда, то мне сложно комментировать, я не являюсь экспертом в области уголовного права. Привык полагаться на мнение экспертов. Беседовал со специалистами. Кто-то считает решение суровым, кто-то его поддерживает. Надеюсь на то, что суд в ближайшее время начнет рассматривать дело по существу. И вынесет решение", – приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

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