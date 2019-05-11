Его выгнали из академии "Коринтианса", а Эмери смешал его с грязью: рассказываем историю спасителя "Тоттенхэма" Лукаса Моуры

В среду Лукас Моура стал настоящим любимцев всех фанатов "Тоттенхэма"! Он не только довел своего главного тренера до слез и вывел "шпор" в первый за всю историю финал Лиги Чемпионов, но еще и вписал свое имя в историю как единственный бразилец, сделавший хет-трик в полуфинале самого престижного клубного турнира Европы, а также как единственный бразилец, который забил все три гола своей нерабочей ногой (хотя теперь поди разбери какая же нога считается его рабочей). Недавно УЕФА назвала Лукаса Моуру лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, из-за чего редакция Soccernews решила проследить карьерный путь бразильца и понять, почему он сверкнул только сейчас.

Наверное, не стоит говорить, что детство Лукаса Моуры было не совсем счастливым. Если взять биографии многих бразильцев, которые играют на высоком уровне, то это предложение будет первым в их биографии. Вот почему футбол такой популярный в этой без преувеличения огромной стране. Каждый мальчишка хочет стать Лукасом Моурой, чтобы использовать самую популярную игру в мире как социальный лифт, который поднимет юнца из самых низов. Если говорить конкретно о Моуре, то впервые он начал заниматься футболом еще тогда, когда его словарный запас ограничивался самыми простыми фразами – в 5 лет. Не сказать, что его путь был гладким и простым. В 10 лет Лукас, пройдя многие локальные молодежные коллективы, добрался до академии "Коринтианса", но не задержался там надолго, ведь путь на тренировки составлял более 20 км, а место на базе клуба "Коринтианс" посчитал излишней роскошью для 10-летнего юнца.

Благо под боком оказался "Сан-Паулу", который в определенный момент включился в историю с "Коринтиансом" и предложил Моуре место в своем собственном интернате, где у молодого игрока было все необходимое – обучение, еда, ну и занятия футболом, конечно. В "Сан-Паулу" Лукас достаточно быстро прогрессировал и уже в 17 лет дебютировал за основную команду. Интересно, что он играл вместе с еще одной будущей звездой европейского футбола – Каземиро. Помимо них в том созыве бразильского гранда выступала такая легендарная фигура, как Рожерио Сени – лучший вратарь-бомбардир в истории игры. Ну и о Луисе Фабиано забывать не стоит (он играл за "Севилью" в прошлом десятилетии и даже забивал в финале Кубка УЕФА 2006 против "Мидлсбро"). Неплохая компания, чтобы начать прогрессировать!

Успехи в Бразилии не могли остаться незамеченными! В 2012 году "Сан-Паулу" боролся за победу в Южноамериканском кубке, и Лукас Моура был одним из главных героев и катализаторов продвижения "трехцветных". В финале против аргентинской команды "Тигре" он забил гол и отдал голевую передачу. В итоге тот матч все равно закончился технической победой аргентинцев, так как они сначала решили подраться с соперниками и полицией, а позже и вовсе не вышли на второй тайм. Но главная выводы того матча, которые касаются Моуры и интересуют конкретно нас, следующие: (а) вратарь-бомбардир Рожерио Сени высоко оценил вклад бразильца в победу и отдал ему капитанскую повязку, чтобы тот первым взял в руки кубок; (б) тот турнир стал финальной точкой, после которого европейские клубы начали буквально разрывать "Сан-Паулу", чтобы те продали им талантливого бразильца. Главными претендентами на Моуру считались ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и, куда же без него, мадридский "Реал". Итоговую борьбу выиграли парижане. Как сообщает портал Transfermarkt, Лукас Моура обошелся в ПСЖ в 40 млн евро.

В Париже Моура провел 5 лет, в течении которых отыграл 229 матчей, забил 46 голов и отдал 49 результативных передач. Его приход в самом начале 2013 года пришелся на момент, когда ПСЖ только входил в стадию активной перестройки. Действиями команды на поле рулила старая гвардия во главе с Ибрагимовичем и Тиагу Силвой, но при этом фланги клуба все еще состояли из футболистов старого созыва. Моура воспринимался как исполнитель, который положит фундамент образования совершенно новой омоложенной команды. Сейчас парижский этап карьеры бразильца воспринимается как смазанный, однако в самом начале все было очень даже неплохо. Моура постепенно адаптировался к новым условиям, удивлял соперников скоростью ног и мысли, а также забивал и создавал моменты. Но все закончилось ровно в тот момент, когда в команду пришел Эмери, а атакующий потенциал ПСЖ изрядно увеличился. Во-первых, теперь бразильцу пришлось прорываться в состав сквозь Неймара, Ди Марию, Пасторе, Дракслера, а потом еще и Мбаппе. Во-вторых, за полгода до ухода Моуры в "Тоттенхэм" французская пресса написала, что бразилец был обвинен главным тренером в публичном разглашении информации из раздевалки команды (скандалы, конфликты). Как оказалось позже, дело и правда было в конфликте с тренером, ведь многие игроки команды, особенно это касается бразильской диаспоры, стали на сторону игрока и высказали мнение, что Моуру нельзя было отпускать.

В январе 2018 года "Тоттенхэм" не пожалел за Моуру почти 30 млн евро (стоит сказать, что это была одна из последних сделок "шпор" перед тем, как Почеттино потратил ровно ноль фунтов стерлингов в следующие трансферные окна). На минуточку каждый подумал, что выбор был неправильным, ведь на бразильца претендовали такие коллективы, как "Интер", "Манчестер Юнайтед" (снова) и "Ливерпуль", а он выбрал играть в не самом статусном клубе Лондона (на тот момент), да еще и "играть" считалось очень уж громким словом. До конца сезона Лукас лишь иногда выходил на замены, большую часть времени проводя на скамейке запасных. В новом сезоне его, возможно, ожидала бы такая же участь, даже несмотря на относительно неплохой старт (вспомните гол, который довершил разгром "Манчестер Юнайтед"), но в ход вмешались два обстоятельства: (а) "Тоттенхэм" опять не усилился; (б) в середине сезона у Почеттино начали ломаться ключевые футболисты атаки – Кейн (который поломан до сих пор), Алли и Сон. Шанс был использован! Помимо выдающегося выступления в полуфинале Лиги Чемпионов, Моура вписал свое имя в список бразильцев, которые делали хет-трик в матчах АПЛ. До него таких было всего 3.

И горь Малиенко | soccernews.ru