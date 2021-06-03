Егор Крид выложил фото с Кокориным

Фото инстаграм Егора Крида

Российский певец Егор Крид отдыхал в компании нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Артист опубликовал в сторис своего инстаграма совместное фото с футболистом из бара.

Напомним, что 30-летний россиянин в январе перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор Кокорин принял участие в четырёх неполных матчах.

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