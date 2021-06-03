Егор Крид выложил фото с Кокориным
Российский певец Егор Крид отдыхал в компании нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Артист опубликовал в сторис своего инстаграма совместное фото с футболистом из бара.
Напомним, что 30-летний россиянин в январе перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор Кокорин принял участие в четырёх неполных матчах.
Не пропустите: Уткин оценил выступление Кокорина за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу
-
Мусаев отказался тренировать "Краснодар-2"
-
8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"
-
Гризманн установил рекорд сборной Франции
-
В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за защитника "Лилля" Челика
-
Егор Крид выложил фото с Кокориным
-
Симонян высказался о запрете въезда для российских болельщиков в Данию во время Евро
-
"Спортинг" хочет усилиться вингером "Барселоны"
-
Новый тренер "Спартака" Витория: "Я против культа результата, который правит футболом"
-
Главные новости дня: 2 июня
-
1
Мбаппе назвал хет-трик "Барселоне" лучшим в его карьере
-
ФИФА оштрафовала "ПСЖ" на 9 тысяч евро
-
Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче
-
Германия сыграла вничью с Данией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака
-
Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема
-
"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"
-
Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную Франции
-
Глава "Манчестер Сити" высказался о Суперлиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17