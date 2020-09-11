Егор Титов оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов порассуждал о том, сможет ли заиграть в составе "красно-белых" форвард Александр Кокорин.

"Считаю Кокорина мастером. В нынешних реалиях российского футбола это знаковая фигура. Так что, конечно, Тедеско постарается найти ему оптимальную позицию. Александр может выйти даже на пять минут и сделать результат. Однозначно. Просто многое зависит от тактики Тедеско на конкретный матч - с Кокориным в старте или без него.

Слухи об уходе Кокорина в "Рому"? Если это произойдёт, то мы получим ещё одного россиянина в Европе. Если нет - ну что ж: Александр останется в самой популярной команде страны. Играй, доказывай! Тем более и контракт у него, как понимаю, хороший. Грех жаловаться", - сказал Титов.

Напомним, что Кокорин в августе заключил со "Спартаком" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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