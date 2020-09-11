Егор Титов сравнил Дзюбу и Соболева
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился мнением об игре форвардов Артёма Дзюбы и Александра Соболева.
"Соболев точно ещё не достиг потолка. Если убрать отдельные шероховатости, то всё должно получиться. Саше ещё надо окрепнуть физически. Его основной козырь - игра на "втором этаже". Возможно, в каких-то матчах "Спартаку" стоит выстраивать свою тактику именно через Соболева. В целом Тедеско может варьировать действия в атаке.
Соболев - новый Дзюба? Понимаете, у Дзюбы есть фора перед Соболевым - спартаковская школа. Это действительно преимущество перед другими академиями. Перед немосковскими - уж точно. Сразу видно тех, кто рос в "Спартаке". Когда у тебя уже есть такая база, ею надо просто правильно воспользоваться. Дальше всё зависит от самого футболиста - что ты положишь на этот фундамент? Одно брёвнышко - или монолит на долгие-долгие годы", - сказал Титов.
Напомним, что Соболев перешёл в "Спартак" зимой из "Крыльев Советов", а Дзюба, будучи воспитанником "красно-белых", в 2015 году ушёл в "Зенит", где играет до сих пор.
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