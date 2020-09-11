Егор Титов высказался о главных конкурентах "Зенита" в РПЛ

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Егор Титов высказался о главных конкурентах "Зенита" в РПЛ

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился мыслями о том, кто может составить конкуренцию "Зениту" в чемпионской гонке РПЛ.

"Считаю, сегодня главный конкурент "Зенита" - он сам. Команда Сергея Семака выдала очень сильный отрезок после пандемии. Естественно, что футболисты немного "наелись" - поэтому и не забили голов в последних двух турах против "Динамо" и "Локомотива". Когда такое было? Уверен, что теперь питерцы станут прибавлять от матча к матчу. Надо выходить на пик формы - скоро уже Лига Чемпионов. И, конечно, "Зениту" ещё необходимо усилиться.

Бросит ли кто-нибудь "Зениту" перчатку? Давайте подождём. Трансферное окно у нас открыто почти до конца октября. Посмотрим, кто как усилится. Не стоит сбрасывать со счетов и "Локомотив", и "Краснодар". Но многое тут зависит от селекционной работы", - сказал Титов.

По итогам шести туров "Зенит" идёт в турнирной таблице РПЛ вторым, отставая от лидирующего "Спартака" на 1 очко.

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