Егоров: "Арбитр должен был назначать пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Амкаром"

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Егоров: "Арбитр должен был назначать пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Амкаром"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Павел Кукуян был обязан ставить пенальти в ворота "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

"На 85-й минуте Идову был сбит в штрафной "Спартака" голкипером. Отрицать, что был 11-метровый, глупо. Почему Кукуян принял такое решение… Есть моменты, которые видны из космоса, и судьям РФПЛ нельзя не ставить такие пенальти. Если так ошибаешься, то не должен судить в РФПЛ.

Судья видел момент со спины, поэтому ошибся, а ему надо было уходить в сторону. Боковому надо было вмешаться и помочь главному. Другого решения и быть не могло. Как вообще можно было показать карточку игроку "Амкара" за симуляцию? Это недопустимо", - заявил Егоров в эфире программы "Свисток".

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