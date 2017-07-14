Егоров: "Если удалять за маты, то играть будет некому"

Бывший арбитр Александр Егоров рассказал о том, как относится к нецензурной лексике на футбольном поле.

Напомним, что недавно Егорова назначили на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ,

"На протяжении всей карьеры я старался быть приветливым, но недавно сорвался. Судил матч "Оренбург" - СКА Хабаровск. Не знаю, к чему привыкли ребята из ФНЛ - может, там молодые арбитры позволяют так с собой разговаривать? Минут 25 объяснял им языком "свистка и тела", что так нельзя. Пару раз даже матюкнулся - это было для меня впервые.

Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому. С другой стороны, если футболист через все поле бежит к судье и кроет его на чем свет стоит, то надо показывать красную. Если проглотишь - все, можно заканчивать", - заявил он.

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