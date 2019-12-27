Егоров подтвердил свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объявил о решении покинуть занимаемый пост.
"Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не всё задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - сказал Егоров.
"Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", - прокомментировал отставку главы ДСИ президент РФС Александр Дюков.
Напомним, что Егоров возглавлял ведомство с мая 2018 года.
В текущем розыгрыше РПЛ практически в каждом туре происходили судейские скандалы. К концу первой части сезона улучшить ситуацию не удалось.
Стоит отметить, что на увольнении Егорова настаивали 13 из 16 клубов Премьер-лиги.
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