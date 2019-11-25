Егоров разобрал судейские ошибки в матче "Динамо" - "Ростов"

Теги александр егоровростовдинамо москва

Егоров разобрал судейские ошибки в матче "Динамо" - "Ростов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку работе арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 17-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".

"По мнению департамента, все пенальти в матче "Динамо" и "Ростова" назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно - из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушёл с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошёл с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.

В моменте с первым пенальти - это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли лёгкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора - таковы правила. Это нормальный судейский термин", - сказал Егоров.

После матча наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал судейство, а экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко вовсе предположил, что "Динамо" вошло в число клубов, активно работающих с арбитрами.

Не пропустите: Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"

Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов