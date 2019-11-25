Егоров разобрал судейские ошибки в матче "Динамо" - "Ростов"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку работе арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 17-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
"По мнению департамента, все пенальти в матче "Динамо" и "Ростова" назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно - из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушёл с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошёл с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.
В моменте с первым пенальти - это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли лёгкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора - таковы правила. Это нормальный судейский термин", - сказал Егоров.
После матча наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал судейство, а экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко вовсе предположил, что "Динамо" вошло в число клубов, активно работающих с арбитрами.
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