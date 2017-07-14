Егоров: "Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске"
Известный в прошлом российский футбольный судья Александр Егоров, подверг критике главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого.
"Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске. Это произошло на моих глазах, он тогда тренировал "Олимпию". Судья не назначил пенальти. Игроки "Олимпии" запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста. Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили. Жаль, у меня не сохранилось видео.
Я вот думаю: может, в английскую ассоциацию написать, как товарищ Слуцкий выразился о судьях? Посмотрим, как в Англии отреагируют на такие слова. Леонид Викторович — человек публичный. Ему же не понравилось, когда его в "Макдональдсе" сфотографировали. И потом, если ты шутишь, то хоть объясни. Представьте, я сейчас скажу: "Если ты русский тренер, тебя надо бить». Есть много людей, которые такую шутку не поймут. Я против таких высказываний, тем более от человека, который всегда на виду", - приводят слова Егорова российские СМИ.
Ранее Слуцкий заявил, что если человек - арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.
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|Манчестер Сити
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|4
|Ливерпуль
|38
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|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
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|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
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|Сток Сити
|38
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|Кристал Пэлас
|38
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|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
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|Халл Сити
|38
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|Мидлсбро
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|Сандерленд
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