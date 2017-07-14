Егоров: "Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске"

Теги халл ситилеонид слуцкий

Егоров: "Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске"

Известный в прошлом российский футбольный судья Александр Егоров, подверг критике главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого

"Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске. Это произошло на моих глазах, он тогда тренировал "Олимпию". Судья не назначил пенальти. Игроки "Олимпии" запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста. Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили. Жаль, у меня не сохранилось видео. 

Я вот думаю: может, в английскую ассоциацию написать, как товарищ Слуцкий выразился о судьях? Посмотрим, как в Англии отреагируют на такие слова. Леонид Викторович — человек публичный. Ему же не понравилось, когда его в "Макдональдсе" сфотографировали. И потом, если ты шутишь, то хоть объясни. Представьте, я сейчас скажу: "Если ты русский тренер, тебя надо бить». Есть много людей, которые такую шутку не поймут. Я против таких высказываний, тем более от человека, который всегда на виду", - приводят слова Егорова российские СМИ.

Ранее Слуцкий заявил, что если человек - арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр. 

Не пропустите: Слуцкий получит серебряную медаль чемпионата России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов