Экипаж Airbus A321 сможет бесплатно посещать домашние матчи "Спартака"
"Спартак" подарил экипажу Airbus A321 бессрочное право на бесплатное посещение домашних игр команды.
"Все сотрудники клуба, как и миллионы жителей нашей страны, воодушевлены спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Мы восхищены действиями членов экипажа самолета, которым удалось предотвратить гибель людей.
Мы очень горды тем, что командир самолета, новоиспеченный Герой России Дамир Юсупов является фанатом "Спартака". Поэтому мы решили предоставить ему и всему экипажу бессрочное право на бесплатное посещение домашних игр команды на "Открытие Арене".
Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!" - заявили в "Спартаке".
Напомним, что на борту самолета находилось 226 пассажиров, все остались живыми.
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