Экономист оценил финансовое состояние "Барселоны"
Экономист Марк Сириа в интервью изданию AS рассказал о плачевном финансовом состоянии "Барселоны".
"Клуб взял кредит на 30 лет, чтобы улучшить клубную инфраструктуру. Благодаря ему "Барса" явно завышает запланированный потолок затрат, чтобы возместить часть средств оттуда на зарплату за этот год. Банк, выдавший клубу займ, считает это приемлемым, потому что получает от 3 до 4 процентов, и если "Барселона" их не заплатит, они могут постучаться в дверь. Вопрос в том, как будет оформлена невыплата долга. Потому что, когда есть ссуда от инвестиционного банка, условия намного жёстче, чем у традиционного банка.
Что касается влияния пандемии на финансовую стабильность "Барселоны", то это большая ложь руководства клуба. До появления коронавируса долги клуба составляли 740 миллионов евро, а сейчас выросли до 820 миллионов. Основная проблема в том, что это краткосрочная задолженность. "Барселона" - клуб, который платит самую высокую зарплату в мире, и это не вина коронавируса. Долг, который необходимо выплатить в краткосрочной перспективе, составляет 77 процентов. Это означает, что у клуба уже нет денег на зарплату", - сказал экономист.
Ранее руководство "блауграны" просило игроков пойти на снижение окладов, чтобы клуб смог справиться с кризисом. Каталонцы платят своим футболистам почти 700 миллионов евро ежегодно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14