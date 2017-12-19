Экономия сил в погоне за трофеем: "Лестер" против "Манчестер Сити"

"Лестер" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

В рамках 1/4 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" отправится в гости на "Кинг Пауэр", где его ожидает встреча с местным "Лестером". Команды чуть больше месяца назад играли друг с другом в чемпионате, и тогда подопечные Гвардиолы оказались сильнее – 2:0, но с того момента "лисы" заметно преобразились. От обеих тренеров стоит ожидать довольно значимых перестановок в составе, ведь кубковый матч может отнять очень много сил перед одним из самых важных отрезков в календаре Премьер-Лиги.

Если абстрагироваться от свежих в памяти подвигов "Лестера" прошлых лет, подопечные Клода Пюэля проводят достаточно неплохой сезон. Недавно "лисы" выдали серию из 4 побед подряд в чемпионате Англии, в том числе и над "Тоттенхэмом" – 2:1, однако в прошлом туре они были разгромлены дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:3. В Кубке Лиги "Лестер" поочередно обыграл "Ливерпуль" и "Лидс", так что намерения у команды Пюэля в этом турнире достаточно серьёзные. Однако в игре с "горожанами" главный тренер определенно даст шанс проявить себя некоторым игрокам, не выходящим в старте команды на постоянно основе.

"Манчестер Сити" в Кубке Лиги приходится очень нелегко: в предыдущих раундах турнира подопечные Гвардиолы с трудом прошли "Вест Бромвич" и "Вулверхэмптон", причем с последними им пришлось выяснять отношения в серии пенальти. "Горожанам", впрочем, как и "лисам" предстоит сыграть 4 матча Премьер-Лиги за 10 дней, поэтому без ротации им также не обойтись. Позиции "Сити" в чемпионате очень прочны, ведь отрыв от 2 места составляет целых 11 очков, однако вряд ли Пеп позволит своей команде расслабиться хоть в каком-нибудь матче – пришло время собирать трофеи.

Интересные факты противостояния "Лестера" и "Манчестер Сити":

В четырех последних матчах между "лисами" и "горожанами" было зафиксировано по 2 победы каждой из команд.

"Лестер" выиграл 4 из 5 предыдущих матчей во всех турнирах.

Последний раз команды встречались в рамках Кубка Лиги в декабре 2013 года, матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Ориентировочные составы на игру:

Лестер: Хэймер, Амарти, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Олбрайтон, Кинг, Иборра, Грэй, Ульоа, Ихеаначо.

Манчестер Сити: Браво, Адарабиойо, Фернандиньо, Мангаля, Данило, Яя Туре, Гюндоган, Фоден, Зинченко, Бернарду Силва, Жезус.

Прогноз на матч "Лестер" – "Манчестер Сити":

Шансы на успех манчестерцев выглядят предпочтительнее – даже в полурезервном составе они будут выглядеть сильнее "Лестера", как минимум, на бумаге. А в сложной ситуации Гвардиола всегда сможет усилить игру, подняв со скамейки нескольких лидеров. Команда Пюэля постарается не повторить ошибок месячной давности, и очень многое будет зависеть от выбора стартового состава французским тренером.

Победу "Лестера" букмекеры предлагают коэффициент 7,00, ничью – 4,90, на победу "Манчестер Сити" – 1,44.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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