Экономия сил в сложнейших условиях: "Барселона" обыгрывает "Эйбар"

Теги эйбарбарселона

Экономия сил в сложнейших условиях: "Барселона" обыгрывает "Эйбар"

В преддверии матча с "Челси" каталонской "Барселоне" предстоял непростой выезд в Эйбар, где местная команда рассчитывала, как минимум, не дать подопечным Вальверде сэкономить силы. Состав у гостей был выставлен самый боевой – все-таки 7 очков отрыва от "Атлетико" не позволяют "Барсе" терять очки в чемпионате.

На встречных курсах начали матч команды, "Эйбар" поддавливал "Барсу" на ее половине, не давая каталонцам играть в привычном для них стиле. По опасным моментам хозяева смотрелись даже предпочтительнее, однако это потеряло смысл на 15-й минуте, когда подопечные Вальверде открыли счет в матче. Ничто не предвещало беды для "оружейников", когда Лео Месси, получив мяч в центре поля, великолепной передачей разрезал всю оборону "Эйбара" и вывел один на один с голкипером Суареса, который технично переиграл Дмитровича и отправил снаряд в сетку – 0:1.

После пропущенного гола футболисты "Эйбара" завладели инициативой, подолгу контролируя мяч в центре, а вот все их атаки потеряли остроту и скорость. Такой ход встречи вполне устраивал гостей, которые спокойно оборонялись и ждали ошибок соперника. Все усложнялось сильным дождем над "Мунисипаль де Ипуруа", мешавшим командам комбинировать.

На исходе получаса игры могли хозяева отыграться после обреза "Барселоны" в центре поля, но выстрел Жордана с линии штрафной оказался неточным. Через пять минут каталонцы ответили ударом Месси в штангу, что вынудило футболистов "Эйбара" играть с оглядкой на оборону. Поэтому концовку тайма оба соперника провели поспокойнее, и на перерыв команды ушли с минимальным перевесом "Барселоны".

"Оружейники" продолжили играть первым номером и после перерыва, в то время как каталонцы действовали, по большей части, на контратаках. Хозяева смотрелись предпочтительнее команды Вальверде – их наступления практически всегда заканчивались ударами по воротам. У "Барселоны" впереди мало что получалось – мяч практически не доходил до лидеров атаки.

В середине тайма "Эйбар" остался в меньшинстве: глупое удаление заработал Орельяна, выбив мяч рукой после свистка за пределы поля и получив за это вторую желтую. Через несколько минут на выход отправился главный тренер хозяев за слишком бурную реакцию на решение арбитра уже в другом эпизоде.

Удивительно, но рисунок матча не поменялся: каталонцы по-прежнему всем составом располагались на своей половине, а хозяева судорожно пытались отыграться. Усталость взяла верх лишь в концовке встречи, да и то "Барселона" никуда не торопилась, пытаясь выиграть как можно больше времени контролем мяча.

Мог Ракитич снимать все вопросы относительно победителя встречи, но не реализовал он выход один на один с Дмитровичем, точнее, спас последний. Однако за пару минут до конца основного времени Альба установил окончательный счет в матче, сыграв на добивание после удара Месси и сейва голкипера хозяев.

"Эйбар" – "Барселона" – 0:2

Голы: Суарес, 16 – 0:1, Альба, 88 – 0:2

Удаление: Орельяна, 66

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Пенья, Дани Гарсия, Диоп (Эскаланте, 74), Жордан (Шарлес, 83), Орельяна, Инуи, Кике.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Семеду, 90), Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 74), Ракитич, Иньеста (Коутиньо, 63), Месси, Суарес.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

комментарии
Дибала ездит на месси верхом

тяжелейшие условия - 11 на 10

Ответить
вмарв

не ракитич же один на один выходил, а видаль

Ответить
Зенден

Все нормально, Барса это дремлющая анаконда, когда надо душанет)

Ответить
РМ

Когда надо соснет.

Ответить
Пьянь

Говорят, что в Мадриде ныне -20.

Ответить
БАРС

Сначало три палки вытащи из себя мадридочка..

Ответить
РМ

Которые мы вам в суперкубке засондалили по самые гланды?

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 23 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 23 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Алавес 24 28
15 Реал Сосьедад 23 26
16 Эспаньол 23 26
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов