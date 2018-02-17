Экономия сил в сложнейших условиях: "Барселона" обыгрывает "Эйбар"

В преддверии матча с "Челси" каталонской "Барселоне" предстоял непростой выезд в Эйбар, где местная команда рассчитывала, как минимум, не дать подопечным Вальверде сэкономить силы. Состав у гостей был выставлен самый боевой – все-таки 7 очков отрыва от "Атлетико" не позволяют "Барсе" терять очки в чемпионате.

На встречных курсах начали матч команды, "Эйбар" поддавливал "Барсу" на ее половине, не давая каталонцам играть в привычном для них стиле. По опасным моментам хозяева смотрелись даже предпочтительнее, однако это потеряло смысл на 15-й минуте, когда подопечные Вальверде открыли счет в матче. Ничто не предвещало беды для "оружейников", когда Лео Месси, получив мяч в центре поля, великолепной передачей разрезал всю оборону "Эйбара" и вывел один на один с голкипером Суареса, который технично переиграл Дмитровича и отправил снаряд в сетку – 0:1.

После пропущенного гола футболисты "Эйбара" завладели инициативой, подолгу контролируя мяч в центре, а вот все их атаки потеряли остроту и скорость. Такой ход встречи вполне устраивал гостей, которые спокойно оборонялись и ждали ошибок соперника. Все усложнялось сильным дождем над "Мунисипаль де Ипуруа", мешавшим командам комбинировать.

На исходе получаса игры могли хозяева отыграться после обреза "Барселоны" в центре поля, но выстрел Жордана с линии штрафной оказался неточным. Через пять минут каталонцы ответили ударом Месси в штангу, что вынудило футболистов "Эйбара" играть с оглядкой на оборону. Поэтому концовку тайма оба соперника провели поспокойнее, и на перерыв команды ушли с минимальным перевесом "Барселоны".

"Оружейники" продолжили играть первым номером и после перерыва, в то время как каталонцы действовали, по большей части, на контратаках. Хозяева смотрелись предпочтительнее команды Вальверде – их наступления практически всегда заканчивались ударами по воротам. У "Барселоны" впереди мало что получалось – мяч практически не доходил до лидеров атаки.

В середине тайма "Эйбар" остался в меньшинстве: глупое удаление заработал Орельяна, выбив мяч рукой после свистка за пределы поля и получив за это вторую желтую. Через несколько минут на выход отправился главный тренер хозяев за слишком бурную реакцию на решение арбитра уже в другом эпизоде.

Удивительно, но рисунок матча не поменялся: каталонцы по-прежнему всем составом располагались на своей половине, а хозяева судорожно пытались отыграться. Усталость взяла верх лишь в концовке встречи, да и то "Барселона" никуда не торопилась, пытаясь выиграть как можно больше времени контролем мяча.

Мог Ракитич снимать все вопросы относительно победителя встречи, но не реализовал он выход один на один с Дмитровичем, точнее, спас последний. Однако за пару минут до конца основного времени Альба установил окончательный счет в матче, сыграв на добивание после удара Месси и сейва голкипера хозяев.

"Эйбар" – "Барселона" – 0:2

Голы: Суарес, 16 – 0:1, Альба, 88 – 0:2

Удаление: Орельяна, 66

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Пенья, Дани Гарсия, Диоп (Эскаланте, 74), Жордан (Шарлес, 83), Орельяна, Инуи, Кике.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Семеду, 90), Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 74), Ракитич, Иньеста (Коутиньо, 63), Месси, Суарес.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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