Экс-агент Гризманна: "Месси заправляет всем в "Барселоне". Он одновременно император и монарх"

Эрик Олатс, экс-агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, считает, что проблемы его бывшего клиента в каталонском клубе возникли из-за Лионеля Месси.

"Антуан перешёл в клуб, где Месси заправляет всем. Там он одновременно император и монарх. Лионель не очень хорошо воспринял переход Гризманна и плохо относился к Антуану. Месси заставил Гризманна почувствовать это. Я слышал, как Антуан всегда говорил, что у него с Месси нет проблем, но никогда не было и обратной ситуации.

Что касается намерений Месси уйти, то, я считаю, он просто хотел посмотреть, какую роль играет в клубе. Он действительно принимает решения и имеет влияние на других футболистов. Лионель так же хорош на поле, как и плох за его пределами. "Барса" уже давно страдает. Пострадал и Гризманн. В прошлом году, когда он пришёл, Месси не разговаривал с ним, не пасовал ему. Он сделал всё для ужасной адаптации Антуана. Это явно наложило свой отпечаток", - приводит слова Олатса Goal.com.

В этом сезоне 29-летний Гризманн забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Не пропустите: Анри высказался о Лионеле Месси. | http://soccernews.ru