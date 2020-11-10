Экс-агент Гризманна: "Месси заправляет всем в "Барселоне". Он одновременно император и монарх"

Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

Экс-агент Гризманна: "Месси заправляет всем в "Барселоне". Он одновременно император и монарх"

Эрик Олатс, экс-агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, считает, что проблемы его бывшего клиента в каталонском клубе возникли из-за Лионеля Месси.

"Антуан перешёл в клуб, где Месси заправляет всем. Там он одновременно император и монарх. Лионель не очень хорошо воспринял переход Гризманна и плохо относился к Антуану. Месси заставил Гризманна почувствовать это. Я слышал, как Антуан всегда говорил, что у него с Месси нет проблем, но никогда не было и обратной ситуации.

Что касается намерений Месси уйти, то, я считаю, он просто хотел посмотреть, какую роль играет в клубе. Он действительно принимает решения и имеет влияние на других футболистов. Лионель так же хорош на поле, как и плох за его пределами. "Барса" уже давно страдает. Пострадал и Гризманн. В прошлом году, когда он пришёл, Месси не разговаривал с ним, не пасовал ему. Он сделал всё для ужасной адаптации Антуана. Это явно наложило свой отпечаток", - приводит слова Олатса Goal.com.

В этом сезоне 29-летний Гризманн забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Не пропустите: Анри высказался о Лионеле Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"ЭкСпорт": названо имя блогера, опубликовавшего интимное видео с Дзюбой

"ЭкСпорт": названо имя блогера, опубликовавшего интимное видео с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов