Экс-агент Левандовски: "Роберт хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду"
Цезари Кухарски, бывший агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал, что у звёздного поляка было желание выступать за мадридский "Реал".
"Однажды он не хотел продлевать контракт с "Баварией". Вместо этого он хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду. Но я убедил его остаться, потому что Роберт должен быть главным форвардом в большом клубе. В "Реале" он был бы только вторым", - приводит слова агента Goal.com.
31-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 281 матч, забил 236 голов и сделал 52 ассиста.
Криштиану Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год, после чего ушёл в туринский "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
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|31
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|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
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|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
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|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
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|Вердер Бремен
|31
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|31
|20