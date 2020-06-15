Экс-агент Левандовски: "Роберт хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду"

Цезари Кухарски, бывший агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал, что у звёздного поляка было желание выступать за мадридский "Реал".

"Однажды он не хотел продлевать контракт с "Баварией". Вместо этого он хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду. Но я убедил его остаться, потому что Роберт должен быть главным форвардом в большом клубе. В "Реале" он был бы только вторым", - приводит слова агента Goal.com.

31-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 281 матч, забил 236 голов и сделал 52 ассиста.

Криштиану Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год, после чего ушёл в туринский "Ювентус".

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