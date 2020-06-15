Экс-агент Левандовски: "Роберт хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду"

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовскикриштиану роналду

Экс-агент Левандовски: "Роберт хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду"

Цезари Кухарски, бывший агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал, что у звёздного поляка было желание выступать за мадридский "Реал".

"Однажды он не хотел продлевать контракт с "Баварией". Вместо этого он хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду. Но я убедил его остаться, потому что Роберт должен быть главным форвардом в большом клубе. В "Реале" он был бы только вторым", - приводит слова агента Goal.com.

31-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 281 матч, забил 236 голов и сделал 52 ассиста.

Криштиану Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год, после чего ушёл в туринский "Ювентус".

Не пропустите: Модрич дал совет Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кристиан Штрайх рулит "Фрайбургом" уже 9 лет - редкость для современного футбола! Рассказываем историю самого стабильного тренера в Бундеслиге

Кристиан Штрайх рулит "Фрайбургом" уже 9 лет - редкость для современного футбола! Рассказываем историю самого стабильного тренера в Бундеслиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 31 73
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 57
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 31 42
9 Шальке Шальке 31 39
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
11 Герта Герта 31 38
12 Кельн Кельн 31 35
13 Аугсбург Аугсбург 31 35
14 Унион Берлин Унион Берлин 31 35
15 Майнц 05 Майнц 05 31 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 28
18 Падерборн Падерборн 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов