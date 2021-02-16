Экс-агент Верратти: "Марко хотел играть с Месси, но струсил. Теперь играет в слабой лиге"

Бывший агент хавбека ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли, поделился информацией о несостоявшемся переходе его бывшего подопечного в "Барселону" в 2017 году.

"В 2017 "Барселона" связалась со мной и я спросил у Марко хочет ли он продолжения контактов. ПСЖ тогда не очень хорошо вел себя, и я спросил у Марко: "Мы уходим или остаемся?" Он ответил: "Хорошо, давай попробуем что-нибудь новое".

Марко хотел перейти в "Барселону" и играть с Месси, стать чемпионом. Но в Париже заставили его снять видео, где он говорит, что остается.

Да, ПСЖ – один из топ-клубов, но они играют в слабом чемпионате. Я сказал Марко, что если он хочет стать чемпионом, то должен переходить в "Барселону".

Он очень испугался, когда понял, что переход невозможен. Когда он вернулся в Париж, ему сказали: "Мы подпишем Неймара и продлим контракт с тобой, но тебе нужно сменить агента".