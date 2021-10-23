Экс-акционер "Спартака": "Никто не сделал для клуба столько, сколько Федун"

Фото твиттер "Спартака" / Автор неизвестен

Бывший акционер московского "Спартака" и экс-член совета директоров клуба Джеван Челоянц встал на защиту владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Столько, сколько Федун сделал для "Спартака", не сделал никто. Всем болельщикам говорю. Прежде чем склонять его фамилию, попробуйте сделать полпроцента от того, что сделал он. А он сделал очень много. Другое дело, здесь я могу думать, размышлять, - всему бывает начало и окончание. Может быть, он устал. Я делаю очень простой вывод: если у тебя в хозяйстве что-то не так, значит, ты неправильно руководишь. А если ты неправильно руководишь, на это есть причина", - сказал Челоянц.

65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.

В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на седьмом месте, набрав 17 очков в 11 турах.

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