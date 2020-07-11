Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с назначением пенальти в матче "Реал" - "Алавес"

Бывший судья Андухар Оливер дал оценку решению арбитра Хесуса Хиля Мансано назначить пенальти в пользу "Реала" в первом тайме матча 35-го тура Примеры против "Алавеса".

"Очень наивный поступок со стороны Химо Наварро, который явно сбил с ног Менди. Единственное сомнение может быть в том, был ли фол внутри штрафной. Но повтор показывает, что фол действительно был в штрафной", - цитирует Оливера Marca.

Пенальти реализовал нападающий "сливочных" Карим Бензема. В итоге "Реал" обыграл "Алавес" со счётом 2:0.

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