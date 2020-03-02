Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с неполучением Жорди Альбой второго предупреждения в матче с "Реалом"
Бывший судья Андухар Оливер дал оценку моменту в первом тайме матча 26-го тура Примеры между "Реалом" и "Барселоной" с участием Жорди Альбы и Федерико Вальверде.
Напомним, что испанский фулбек, имея уже жёлтую карточку, сбил уругвайского полузащитника, тем самым сорвав опасную атаку соперника.
"Фол на Вальверде не тянет на жёлтую. Этот эпизод не похож на карточку, показанную Винисиусу за нарушение на Семеду", - цитирует Оливера Marca.
В итоге "Реал" победил "Барселону" со счётом 2:0 и возглавил Примеру.
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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14