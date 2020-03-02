Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с неполучением Жорди Альбой второго предупреждения в матче с "Реалом"

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Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с неполучением Жорди Альбой второго предупреждения в матче с "Реалом"

Бывший судья Андухар Оливер дал оценку моменту в первом тайме матча 26-го тура Примеры между "Реалом" и "Барселоной" с участием Жорди Альбы и Федерико Вальверде.

Напомним, что испанский фулбек, имея уже жёлтую карточку, сбил уругвайского полузащитника, тем самым сорвав опасную атаку соперника.

"Фол на Вальверде не тянет на жёлтую. Этот эпизод не похож на карточку, показанную Винисиусу за нарушение на Семеду", - цитирует Оливера Marca.

В итоге "Реал" победил "Барселону" со счётом 2:0 и возглавил Примеру.

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