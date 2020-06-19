Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с незасчитанным голом "Валенсии" в ворота "Реала"

Бывший судья Андухар Оливер дал оценку решению арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса не засчитывать гол "Валенсии" в ворота "Реала" в первом тайме матча 29-го тура Примеры.

Напомним, что рефери не засчитал взятие ворот из-за офсайда после просмотра VAR. В итоге "сливочные" разгромили соперника со счётом 3:0.

"Макси Гомес блокировал игрока "Реала", и поэтому судья зафиксировал офсайд. Это корректная отмена гола", - цитирует Андухара Marca.

Не пропустите: "Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы. | http://soccernews.ru