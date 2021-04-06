Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с удалением в матче "Барселона" - "Вальядолид"

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Бывший судья Андухар Оливер дал оценку решению арбитра Сантьяго Хайме Латре показать красную карточку полузащитнику "Вальядолида" Оскару Плано на 79-й минуте матча 29-го тура Примеры против "Барселоны".

"Судья был крайне несправедлив к "Вальядолиду". Фол против Дембеле - это не удаление. "Барса" атаковала, его сбили, но там не было грубости", - приводит слова Андухара Marca.

В итоге "Барса" в большинстве дожала соперника, забив на 90-й минуте - отличился Усман Дембеле.

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