Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с удалением в матче "Барселона" - "Вальядолид"
Фото Getty Images / Alex Caparros
Бывший судья Андухар Оливер дал оценку решению арбитра Сантьяго Хайме Латре показать красную карточку полузащитнику "Вальядолида" Оскару Плано на 79-й минуте матча 29-го тура Примеры против "Барселоны".
"Судья был крайне несправедлив к "Вальядолиду". Фол против Дембеле - это не удаление. "Барса" атаковала, его сбили, но там не было грубости", - приводит слова Андухара Marca.
В итоге "Барса" в большинстве дожала соперника, забив на 90-й минуте - отличился Усман Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14