Экс-арбитр Федотов: "Гол Дзюбы "Уралу" нельзя было засчитывать"

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Экс-арбитр Федотов: "Гол Дзюбы "Уралу" нельзя было засчитывать"

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод с голом "Зенита" в ворота "Урала" в матче 8-го тура РПЛ.

Напомним, что мяч забил Артём Дзюба, который, возможно, находился в офсайде.

"По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать: пошёл мяч или нет.

Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд", - сказал Федотов.

Матч завершился ничьей 1:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

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