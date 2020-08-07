Экс-арбитр Федотов - о матче за Суперкубок России: "Магкеева нужно было удалять"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал спорный эпизод в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" (2:1).

"В эпизоде с падением Игнатьева в штрафной площади "Зенита" Вилков разобрался, футболист "Локомотива" симулировал. А вот Магкееву нужно было давать вторую желтую карточку и удалять с поля", - заявил Федотов.

Напомним, что "Зенит" завоевал пятый Суперкубок в своей истории.

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