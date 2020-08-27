Экс-арбитр Федотов считает, что судья не должен был удалять игрока "Динамо" Скопинцева в матче с "Зенитом"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с удалением защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева в игре против "Зенита" (1:0).

"Арбитр не должен был удалять Скопинцева. Вспомним момент Оздоева и Айртона в полуфинале Кубка России. Чем эта красная карточка отличается от желтой Оздоеву? Абсолютно ничем.

Куда попал Скопинцев? В стопу. Если бы он попал повыше, тогда нужно было показать красную карточку. Не нужно никого обвинять, а просто сравнить моменты.

Тогда департамент признал, что арбитр был прав, показав Оздоеву желтую карточку. Где же последовательность? Оздоева в матче со "Спартаком" за такое не удаляли", - сказал Федотов.

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