Экс-арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота "Зенита" в кубковом матче

Бывший судья Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в ворота "Зенита" в игре 1/8 финала Кубка России против тульского "Арсенала" (1:2).

"Пенальти - левак такой, что просто катастрофа. Мяч от головы игрока "Зенита" попал в его руку, которая находилась в естественном положении.

И мяч прокатился по руке, по всем правилам это продолжить игру. Что там за сборы начались вообще непонятно, началось шоу", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

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