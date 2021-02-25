Экс-арбитр Итурральде разобрал эпизод с удалением в матче "Аталанта" - "Реал"

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес дал оценку решению арбитра Тобиаса Штилера удалить полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, что фол швейцарца сорвал рывок защитника "сливочных" Ферлана Менди в штрафную площадь бергамцев.

"Этот фол можно назвать пограничным. Показать можно было как жёлтую, так и красную карточку. Мы видим этот эпизод по телевизору, у нас одна точка обзора, у рефери на поле - другая. Так как ситуация пограничная, система VAR вмешаться не может. А арбитру на поле показалось, что это прямое удаление", - цитирует Итурральде AS.

Играя почти весь матч в большинстве, "Реал" вырвал минимальную победу над "Аталантой" благодаря голу на 86-й минуте.

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