Экс-арбитр Итурральде считает, что пенальти в ворота "Реала" в матче с "Атлетиком" назначен неверно

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Экс-арбитр Итурральде считает, что пенальти в ворота "Реала" в матче с "Атлетиком" назначен неверно

В полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао со счётом 1:2.

Победный гол в этой игре был забит Раулем Гарсией с пенальти.

Верно ли был назначен 11-метровый удар в ворота "сливочных", разобрался бывший судья Итурральде Гонсалес.

"Лукас Васкес касался соперника, но фола не было. Он не хватал его, а удерживал. Для меня это не пенальти. Я считаю, что не стоило фиксировать нарушение правил. Да, Васкес сыграл неловко, но футболист "Атлетика" преувеличивал контакт", - приводит слова экс-арбитра AS.

Не пропустите: В этом сезоне в ворота "Реала" назначили почти в 4 раза больше пенальти, чем в ворота соперников мадридцев. | http://soccernews.ru
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