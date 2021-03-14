Экс-арбитр Марелли считает, что Роналду должны были удалить в игре против "Кальяри"

Экс-судья Лука Марелли дал оценку эпизоду с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче с "Кальяри" (3:1).

Португалец на 14-й минуте в попытке дотянуться до мяча ударил шипами в подбородок голкиперу соперника Алессио Краньо, у которого пошла кровь. Арбитр расценил это как опасную игру и дал Роналду желтую карточку.

"Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох", - приводит слова Марелли JuventusNews24.

Напомним, что в итоге Роналду оформил хет-трик.

Читайте также: Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. | http://soccernews.ru