Экс-арбитр Марелли считает, что Роналду должны были удалить в игре против "Кальяри"

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Экс-арбитр Марелли считает, что Роналду должны были удалить в игре против "Кальяри"

Экс-судья Лука Марелли дал оценку эпизоду с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче с "Кальяри" (3:1).

Португалец на 14-й минуте в попытке дотянуться до мяча ударил шипами в подбородок голкиперу соперника Алессио Краньо, у которого пошла кровь. Арбитр расценил это как опасную игру и дал Роналду желтую карточку.

"Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох", - приводит слова Марелли JuventusNews24.

Напомним, что в итоге Роналду оформил хет-трик.

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