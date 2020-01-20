Экс-арбитр назвал несправедливым удаление игрока "Гранады" в матче с "Барселоной"

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Экс-арбитр назвал несправедливым удаление игрока "Гранады" в матче с "Барселоной"

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер разобрал эпизод с удалением защитника "Гранады" Хермана Санчеса во вчерашнем матче Примеры с "Барселоной".

Напомним, что во втором тайме 33-летний футболист схлопотал два предупреждения, за что и получил красную карточку на 69-й минуте.

Андухар не согласился с легитимностью второго "горчичника" за фол на капитане "сине-гранатовых" Лионеле Месси.

"Это нарушение правил, не более. Это не грубая игра", - цитирует Андухара Marca.

Стоит отметить, что до удаления команды играли вничью, а спустя 7 минут игры в большинстве "Барса" забила победный гол.

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