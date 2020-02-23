Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте"

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Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте"

Экс-арбитр Андухар Оливер прокомментировал эпизод с игры Примеры "Леванте" - "Реал" (1:0).

Мадридский клуб на 47-й минуте просил пенальти за игру рукой полузащитника хозяев Хосе Кампаньи, однако главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес проигнорировал эпизод.

"Ничего не было. Это случайное попадание мяча. Кроме того, рука находится не в неестественном положении. Поэтому арбитр поступил правильно", - приводит слова Андухара Marca.

Напомним, что теперь "Реал" занимает в чемпионате второе место, отставая от "Барселоны" на два очка.

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