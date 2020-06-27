Экс-арбитр разобрал эпизод, в результате которого "Сельта" сравняла счет в матче с "Барселоной"

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Экс-арбитр разобрал эпизод, в результате которого "Сельта" сравняла счет в матче с "Барселоной"

Экс-арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что судья ошибся назначив штрафной в ворота "Барселоны".

Напомним, что в матче с "Сельтой" (2:2) Жерар Пике упал в подкат, сбив Рафинью. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес назначил штрафной, после которого счет стал 2:2.

"Пике падает на землю, чтобы остановить Рафинью, однако там ни в коем случае не было достаточного контакта, чтобы определить фол. Футболист "Сельты" падает на землю, и арбитр ошибается, думая, что Пике нарушил правила", - приводит слова Андухара Marca.

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