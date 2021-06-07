Экс-арбитр Сухина отреагировал на свое увольнение из "Локомотива"

Фото: твиттер "Спорт-Экспресса"/Автор неизвестен

Бывший начальник команды "Локомотива" Станислав Сухина прокомментировал решение московского клуба расторгнуть с ним контракт.

"Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать", – приводит слова Сухины Sport24.

52-летний Сухина занимал данную должность с 2017 года.

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